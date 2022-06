Ukraine-Krieg : «Tausende Delphine» hat die russische Invasion schon das Leben gekostet

Explosionen, Seeminen, Schiffslärm, Schallwellen und Ölaustritte setzen dem Ökosystem im Schwarzen Meer zu. Tausende Delfine sollen dem Krieg so schon zum Opfer gefallen sein.

Etliche Delphine aus dem Schwarzen Meer sind dem russischen Krieg in der Ukraine zum Opfer gefallen, wie unter anderem die «New York Times» berichtet. Sie werden in der Ukraine, Bulgarien, der Türkei, Russland, Georgien und Rumänien an Land gespült, also allen Ländern, die an das Schwarze Meer grenzen.