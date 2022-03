Krieg in Libyen : Tausende flüchten aus Sirte

Die Truppen des libyschen Übergangsrates bereiten einen weiteren Vorstoss auf die Heimatstadt von Muammar Gaddafi vor. Tausende Einwohner habgen die Flucht ergriffen.

Tausende von Bewohnern von Sirte haben am Montag eine Kampfpause genutzt, um aus der Heimatstadt des untergetauchten libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi zu flüchten.

Wie der arabische Nachrichtensender Al-Arabija weiter berichtete, bereiteten die Truppen des Übergangsrates einen neuen Grossangriff auf die Hafenstadt vor, in der sich noch stärkere Einheiten von Gaddafi-Milizen verschanzt haben.

Die Menschen verliessen Sirte in Autokonvois. Nach Schätzungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz haben inzwischen knapp 10 000 Bewohner die Stadt verlassen. Rotkreuz-Helfer hatten schon am Wochenende von einer schwierigen Lage der Zivilbevölkerung in der umkämpften Stadt berichtet.