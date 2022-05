Endspiel der Europa League : Tausende Frankfurter Fans auf dem Weg zum Finalstadion in Sevilla

Rund 10.000 Fußball-Fans von Eintracht Frankfurt sind am Mittwoch geschlossen vom Prado de San Sebastian zum Finalstadion nach Sevilla gelaufen.

Beim Fanmarsch trugen die Anhänger fast ausnahmslos weiße Shirts und Trikots. Auf dem Prado de San Sebastian hatten sich zuvor Zehntausende Anhänger der Hessen bei einer Art Festival auf das Finale gegen die Glasgow Rangers am Mittwochabend eingestimmt. Die Schotten, die fast alle in blau gekleidet waren, waren in der Metropole in Andalusien aber noch stärker vertreten.