Europäisches Jugendmusikfestival: Tausende Jugendliche organisieren Festival im ganzen Land

Im Rahmen des Projekts «Esch2022» findet die 17. Ausgabe des Europäischen Jugendmusikfestivals in Luxemburg statt. Schauplätze der Veranstaltungen werden Bühnen in Wiltz bis Grevenmacher, in der die Rockhal und sowie im französischen Villerupt sein. «Das ist das Ergebnis einer zweijährigen Arbeit», erklärt Rudi De Bouw, Direktor der Differdinger Musikschule und Mitglied der Association des écoles de musique (AEM), die die Veranstaltung mit einem Budget von 975.000 Euro organisiert.

Eröffnungskonzert in der Rockhal

Nach der Generalversammlung der Europäischen Vereinigung (EMU) am Donnerstag, beginnen die Aufführungen in Belval (16 Uhr), bevor das Eröffnungskonzert in der Rockhal (20.30 Uhr) vor 2500 Zuschauern stattfindet. In der Hauptrolle: das luxemburgische Kammerorchester und Schüler von Konservatorien und Musikschulen, eine Rockband und der nationale Jugendchor. Chloé, die den Festivalsong singen wird, erzählt: «Das wird meine erste große Bühne sein. Das setzt einen ein bisschen unter Druck, aber es ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Emotionen».