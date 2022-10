Rheinland-Pfalz : Tausende kommunale Aufbau-Anträge – Flut-Kreis kämpft mit Bürokratie

BAD NEUENAHR-AHRWEILER – Bis zum 30. Juni 2023 mehr als 2600 Einzelanträge für den Aufbau der Infrastruktur in der Region gestellt werden.

So sah die Stadt noch nach der Flut im Juli 2021 aus…

Nach der tödlichen Ahrflut im Sommer 2021 mit der Verwüstung eines ganzen Flusstals kämpft die Kreisverwaltung Ahrweiler weiterhin mit hohen bürokratischen Hürden. «Gemeinsam mit den Kommunen müssen wir bis zum 30. Juni 2023 mehr als 2600 Einzelanträge für den Aufbau der kommunalen Infrastruktur gestellt haben», sagte Landrätin Cornelia Weigand in Bad Neuenahr-Ahrweiler der Deutschen Presse-Agentur. Zerstörte Straßen, Radwege, Brücken, Schulen, Kindergärten, Rathäuser, Sportplätze und Kläranlagen: «Für den Aufbau muss alles jeweils einzeln beantragt werden», erklärte die parteilose Politikerin. Dabei seien laut Gesetz Planungsverfahren, teils EU-weite Ausschreibungen und weitere Verfahren nötig.

«Das Ahrtal ist die größte Baustelle Deutschlands», betonte Weigand. Dementsprechend gewaltig sei die bürokratische Herausforderung. Das Gesamtvolumen der kommunalen Anträge belaufe sich auf rund 3,8 Milliarden Euro. «Wichtig ist es daher, auch in der Arbeit der Verwaltung den Fokus auf den Aufbau zu legen und Aufgaben, die bislang in mehreren Abteilungen liegen, in einem Fachbereich zu bündeln. Die Planungen dazu laufen derzeit», erklärte die Landrätin.