Kyushu : Tausende Menschen flüchten – Mega-Taifun Nanmadol wütet in Japan

Ein heftiger Taifun hat den Süden Japans mit starken Sturmböen und schweren Regenfällen heimgesucht. Tausende Bewohner mussten sich vor den Unwettern in Sicherheit bringen, der Zug- und Flugverkehr war am Sonntag beeinträchtigt. Auf der südwestlichen Hauptinsel meldete der japanische Fernsehsender NHK vereinzelte Verletzte, Berichte über größere Schäden oder Todesopfer gab es jedoch nicht.

Der verheerende Taifun – von der Stärke her ein Hurrikan der Kategorie 5 – traf am Sonntag um 18 Uhr (Ortszeit) auf die Insel. Er soll nach Angaben des japanischen Wetterdienstes gigantische Wassermassen und Windböen von bis zu 270 Stundenkilometern mit sich bringen. In einigen Gebieten könnte es in nur 24 Stunden etwa 500 Millimeter Niederschlag geben.