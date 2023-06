Festival : Tausende Musikpilger bei den Francofolies in Esch erwartet

Die Vorbereitungen auf dem Festivalgelände der Francofolies im Gaalgebierg-Park in Esch sind in vollem Gange.

Die Francofolies in Esch stehen in den Startlöchern: Die Aufbauarbeiten auf dem Gelände sind in vollem Gange und die Organisatoren des Festival-Events gaben am heutigen Dienstag im Herzen des Stadtparks Gaalgebierg schon mal einen Vorgeschmack auf das, was die Besucherinnen und Besucher an diesem Wochenende erwartet. Die Aufregung steigt: «Zuschauer und Künstler sind angemeldet – wir sind bereit – die Spannung steigt», fasst Festivalkoordinator Loic Clairet die Stimmungslage auf Veranstalterseite zusammen.