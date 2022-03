Paris : Tausende stecken bei Bruthitze in Metro fest

Eine Panne im Pariser Untergrund sorgte für ein großes Pendler- und Touristenchaos.

Eine technische Panne hat den Verkehr auf einer der wichtigsten Metrolinien in Paris am Dienstagabend stundenlang lahmgelegt. Mehr als 3000 Pendler und Touristen mussten laut Polizei in Sicherheit gebracht werden, nachdem der Zugverkehr der Linie 1 zum Erliegen gekommen war.

Nach Angaben der Betreibergesellschaft RATP ereignete sich die Panne gegen 20.10 Uhr an einem Zug im Tunnel zwischen zwei Stationen im Zentrum der französischen Hauptstadt. Wegen des stehengebliebenen Zuges mussten zwölf weitere Züge der Linie 1 gestoppt werden, die an zahlreichen bekannten Pariser Sehenswürdigkeiten wie dem Louvre, den Champs-Elysées und dem Jardin des Tuileries halten.

In ihrem Waggon seien die Türen nach einer Dreiviertelstunde immer noch geschlossen gewesen, die Temperatur sei auf über 40 Grad gestiegen, berichtete die Augenzeugin Meryl Boy. Eine andere Passagierin schilderte, in ihrem Waggon hätten Passagiere ein überhitztes Baby mit Wasser aus einer Trinkflasche besprenkelt, um dem Säugling Abkühlung zu verschaffen.

Nach Polizeiangaben mussten insgesamt zwischen 3200 und 3800 Passagiere in Sicherheit gebracht werden. Erst am frühen Mittwochmorgen konnte der Metro-Betrieb auf der Linie wieder aufgenommen werden. Die Züge der Metrolinie 1 werden vollständig automatisch betrieben und verfügen über keinen Zugführer.

Erst am vergangenen Freitag war der Zugverkehr an einem der wichtigsten Pariser Fernbahnhöfe nach einem Brand in einem Stromversorgungszentrum stundenlang zum Erliegen gekommen. Der Betrieb am Bahnhof Montparnasse wurde zeitweise eingestellt, dutzende Züge fielen mitten in der Ferienzeit aus.