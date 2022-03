Schneechaos im Wallis : Tausende Touristen sitzen in Zermatt fest

Das Wallis versinkt im Schnee, Verkehrswege sind unterbrochen. Im Verlauf des Mittwochs soll die Bahnstrecke aber wieder geöffnet werden.

Ausgelassene Stimmung

Einige Dutzend Touristen nutzten am Dienstag die eingerichtete Luftbrücke, um sich mit dem Hubschrauber nach Täsch ausfliegen zu lassen. Sie fanden sich mit Koffern am Heliport ein, um Zermatt zu verlassen, wie das Schweizer Fernsehen zeigte. Die meisten Besucher blieben aber. In den Straßen herrschte teilweise ausgelassene Stimmung. Einige Geschäftsleute schenkten umsonst Wein aus, andere richteten kostenlos Käsegerichte an. Geschäfte und Hotelküchen waren gut ausgestattet, wie sie versicherten.