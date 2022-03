«Wie ein Teppich» : Tausende Überraschungs-Eier an Strand gespült

Bewohner der ostfriesischen Insel Langeoog säubern den Strand von hunderttausenden bunten Plastikkapseln und Legoteilen. Sie stammen wohl von einem Container, der über Bord ging.

Hunderttausende bunte Überraschungseier sind an den Strand der ostfriesischen Insel Langeoog gespült worden. Seit Mittwoch wurden die Eierkapseln aus Plastik an Land geschwemmt, wo sie sich kilometerweit über den Sandstrand verteilten, wie die Polizei in Aurich am Donnerstag mitteilte.