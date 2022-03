Mysteriöse Aufnahmen : Tausende Vögel fallen plötzlich vom Himmel

Im mexikanischen Stadt Cuauhtemoc sind aus bisher unerklärlichen Gründen tausende Vögel zu Boden gestürzt. Experten haben indes erste Theorien.

Es sind mysteriöse Aufnahmen, die derzeit vom mexikanischen Cuauhtemoc aus um die ganze Welt gehen. Überwachungskameras halten fest, wie plötzlich ohne Vorwarnung tausende Vögel in einer Wohnsiedlung vom Himmel fallen und auf dem harten Boden aufschlagen. Während der Großteil des Schwarms wieder in die Luft aufsteigt, bleiben viele Vögel tot am Boden liegen. Das Video wurde bereits am 7. Februar aufgezeichnet und geht jetzt viral. Im Internet wird bereits heftig über die Ursache des gruseligen Phänomens diskutiert.