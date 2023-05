«Tolle Atmosphäre»: Tausende Zuschauer machen Stimmung beim ING Night Marathon

Am Samstag haben die Straßen der Hauptstadt als Tribünen gedient, von denen die Anfeuerungsrufe für die Läuferinnen und Läufer des ING Night Marathon erschallten. Vom großen Start auf dem Kirchberg über die langen Boulevards bis hin zu den Stadtparks hat L'essentiel die Stimmung unter den Zuschauern eingefangen.

Healy, die aus den USA stammt, nahm dieses Jahr nicht am Rennen teil, sondern sei gekommen, um ihre Kollegen anzufeuern. «Bei dem Wind musste man sich gut anziehen, um nicht zu frieren», erklärt sie. Zwar wäre sie gerne mitgelaufen, aber der Marathon halte sie auch als Zuschauerin auf Trab: «Ich laufe zwischen dem Kinnekswiss und dem Stadtzentrum hin und her». Ihre teilnehmenden Freunde könne sie am besten vom Pescatore-Park anfeuern. «Dort gibt es beide Richtungen, den Marathon, der in Richtung Limpersberg startet, und den Halbmarathon, der zurück ins Zentrum führt». Anschließend lasse sie den Abend unter der Adolphe-Brücke ausklingen, wo es ein bisschen musikalische Unterhaltung gebe. «Auf jeden Fall möchte ich bis ganz zum Schluss bleiben».