Großregion: Taxifahrer mit Waffen bedroht und ausgeraubt

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Saarbrücken einen Taxifahrer mit Schusswaffen bedroht und ausgeraubt. Der Mann sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Einer der Täter soll das Taxi demnach in den Stadtteil Burbach bestellt haben. Dort sei zunächst ein Mann mit medizinischer Maske in das Auto gestiegen und habe mit einer Schusswaffe Bargeld gefordert.