Teenie-Rebellin : Taylor Momsen im Drogenrausch - live

Pillen-Cocktails, Marihuana und Oben-ohne Kellnerinnen: Das alles finden Sie in Taylors neuem Video-Clip «My Medicine».

Trotz ihres rebellischen Images gestand die 18-Jährige kürzlich in einem Interview mit dem Männermagazin «FHM»: «Ich bin die ganze Zeit total neurotisch, ängstlich und zugeknöpft. Ich schlafe durchschnittlich vier Stunden pro Nacht oder Tag. Ich gehe abends um neun ins Bett, schlafe vier Stunden und dann steh ich wieder auf und beginne den Tag von neuem.» Die Ärmste leidet also an Schlaflosigkeit und ist täglich von 20-stündiger Wachheit geplagt. «Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht was ich tun soll, wenn ich nicht arbeite. Ich verliere völlig den Verstand, wenn ich nicht permanent etwas zu tun habe», gestand Momsen im Interview weiter.