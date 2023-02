Neue «Forbes»-Liste: Taylor Swift als einzige Frau – das sind die bestbezahlten Entertainer 2022

An der Spitze der Rangliste steht Sänger Phil Collins (72) mit seiner Band Genesis. Das Trio verdiente 2022, unter anderem durch den Verkauf ihrer Songrechte an die Concord Music Group, stolze 230 Millionen Dollar, was rund 215 Millionen Euro entspricht.

230 Millionen für Platz 1

An der Spitze der Rangliste steht Sänger Phil Collins (72) mit seiner Band Genesis. Das Trio verdiente 2022, unter anderem durch den Verkauf ihrer Songrechte an die Concord Music Group, stolze 230 Millionen Dollar, was rund 215 Millionen Euro entspricht. Für eine Überraschung sorgt dagegen Sänger Sting. Der 71-Jährige schaffte es mit einem Verdienst von 210 Millionen Dollar, also rund 196 Millionen Euro, auf den zweiten Platz der Bestenliste. Auch er verkaufte im vergangenen Jahr die Rechte an seiner Musik und bekam dafür glatte 300 Millionen Dollar. Mit 175 Millionen Dollar auf dem Konto, umgerechnet 163,6 Millionen Euro, geht Platz drei an den Schauspieler, Film- und Fernsehregisseur Tyler Perry (53).