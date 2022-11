Sechs Auszeichnungen : Taylor Swift bricht bei American Music Awards eigenen Rekord

Getty Images via AFP/Emma McIntyre

Erhält unter anderem auch in der Top-Sparte «Künstlerin des Jahres» eine Auszeichnung: Taylor Swift. (20. November 2022)

US-Superstar Taylor Swift hat bei den 50. American Music Awards am Sonntagabend einmal mehr abgeräumt. Die 32-Jährige war sechsmal nominiert und gewann alle sechs Auszeichnungen, darunter in der Top-Sparte «Künstlerin des Jahres».

Zudem erhielt Swift die Preise als beste Pop-Sängerin und beste Country-Sängerin sowie für das beste Musik-Video («All Too Well: The Short Film») und das beste Pop-Album («Red» (Taylor’s Version)). Mit inzwischen 40 Trophäen sind der Musikerin mehr AMA-Auszeichnungen verliehen worden als jedem anderen Künstler zuvor. Damit besserte sie ihre eigene Rekordmarke von 34 Awards nochmals auf.