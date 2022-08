Klimakritik: Taylor Swift muss sich für ihre Privatjet-Nutzung rechtfertigen

So soll die Musikerin seit Anfang Jahr 170 Mal mit ihrem Privatjet geflogen sein.

Taylor Swift steht momentan in der Kritik, weil sie der Promi mit dem höchsten CO2-Ausstoss sein soll.

Nach Kylie Jenners (24) Kurzstreckenflug von 60 Kilometern ernten nun auch andere Promis heftige Kritik für ihre enormen Emissionen – insbesondere Taylor Swift. Die Musikerin steht nämlich an der Spitze des «Flop 10»-Rankings, welches von der Marketing-Firma « Yard » veröffentlicht wurde. Die Studie, die auf Daten des Twitter-Accounts «CelebJets» basiert, zeigt auf, welche Stars den größten CO2-Ausstoß haben.

Seit Anfang des Jahres soll die 32-Jährige 170 Flüge mit ihrem Privatjet unternommen und dabei 8293 Tonnen Kohlenmonoxid produziert haben. Ihr kürzester Flug soll lediglich 36 Minuten gedauert haben. Stimmt so nicht, sagt nun Taylors Management zu den Vorwürfen. «Taylors Jet wird regelmäßig an andere Personen ausgeliehen. Es ist offensichtlich falsch, die meisten oder alle dieser Reisen ihr zuzuschreiben», verrät ein Sprecher der «Bad Blood»-Interpretin gegenüber dem Onlineportal ET.