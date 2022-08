Album angekündigt : Taylor Swift räumt Top-Preis bei MTV Video Music Awards ab

Popstar Taylor Swift hat bei den diesjährigen MTV Video Music Awards den prestigeträchtigsten Preis gewonnen. Bei der Gala im Prudential Center in Newark im US-Staat New Jersey holte sie am Sonntagabend (Ortszeit) mit ihrem Projekt «All Too Well: The Short Film» die Trophäe für das Video des Jahres. Am Ende ihrer Dankesrede sorgte Swift dann für eine Überraschung: «Ich dachte, es wäre ein unterhaltsamer Moment, euch mitzuteilen, dass am 21. Oktober mein neues Album herauskommt», sagte Swift.