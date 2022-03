Verlobt : Taylor Swift und Joe Alwyn wollen heiraten

Nach fünf Jahren Beziehung haben sich Sängerin Taylor Swift und der englische Schauspieler Joe Alwyn verlobt.

Fun fact: Unter dem Pseudonym William Bowery ist Joe Alwyn am Klavier auf mehreren Songs auf zwei Taylor-Swift-Alben zu hören. Der Schauspieler konnte die Supermusikerin also auch in ihrem eigenen Feld überzeugen.