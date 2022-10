Die Waage als Problem: Taylor Swift wird Fettphobie vorgeworfen

Das Problem: Die Waage, auf die sich Taylor im Video stellt, zeigt keine Zahl an, sondern lediglich das Wort «FAT», also fett. Die Sängerin bezieht sich damit auf eine frühere Essstörung, die sie in ihrem Dokumentarfilm «Miss Americana» das erste Mal thematisiert. «Ich tendiere dazu von etwas getriggert zu werden – ein Bild auf dem ich finde, mein Bauch ist zu groß oder jemand der sagt, ich sehe schwanger aus. Ich hungere dann einfach ein bisschen. Höre auf zu essen», sagte sie damals. Gerade deswegen, so sind sich viele Twitter-Userinnen und -User einig, sollte sie es aber besser wissen.