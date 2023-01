Haustier-Ranking: Taylor Swifts Katze ist 92 Millionen Euro wert

Dies hat die Katzen-Fans-Plattform «All About Cats» in der «Pet Rich List» publiziert. Dies wurde basierend auf Anzahl Follower, Likes und Kommentare bewertet.

Mit dieser Ehrung hat Taylor Swift bestimmt nicht gerechnet. Obwohl die 33-Jährige gerade einen Rekord nach dem anderen mit ihrem Album «Midnights» bricht, steht ausnahmsweise nicht sie auf einer Bestenliste, sondern eine ihrer drei Katzen. So hat die Plattform «All About Cats» ein Ranking veröffentlicht, auf dem die wohlhabendsten und einflussreichsten Haustiere der Welt zusammengetragen wurden. Auf Platz drei: Olivia Benson, die schottische Faltohrkatze der Sängerin. Der «Pet Rich List» zufolge soll das Kätzchen stolze 97 Millionen Dollar, also umgerechnet rund 92 Millionen Euro, wert sein.