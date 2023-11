Luftnotlage: Flugzeug musste eine Stunde über Luxemburg kreisen

«Fahrwerk ausgefahren, Scheinwerfer an – angesichts des Wetters und der tief hängenden Wolken war das nicht normal». Flugzeugfan Jacques aus Heiderscheid wurde stutzig, als er am frühen Donnerstagnachmittag ein Flugzeug über seinem Dorf kreisen sah. «Mindestens sieben Überflüge» seien es gewesen. Und tatsächlich: Am Donnerstagnachmittag musste eine Maschine der Helvetic-Airways fast eine Stunde über Luxemburg kreisen.