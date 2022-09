Rheinland-Pfalz : Teddybär hilft Diebstahl aufzuklären

Eine Rheinland-Pfälzerin hatte schon länger den Verdacht, dass ihr jemand Post und Pakete aus dem Briefkasten stehle, Daraufhin habe sich die 27-Jährige online einen Teddybären bestellt und das Paket vom Zusteller persönlich übergeben lassen, teilte die Polizei am Freitag in Mainz mit. Sie habe dann eine Naht des Teddys geöffnet, einen GPS-Sender in den Bären gesteckt und ihn dann - wieder zugenäht - im Paket in ihren Briefkasten gelegt.