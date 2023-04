Cargolux-Zwischenfall: Teenager beobachtet Beinahe-Crash und landet Hit im Internet

Kyans Schnappschuss kursiert noch immer im Netz und sorgt für zahlreiche Reaktionen. Instagram

Flugzeugfan Kyan war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnte so ein wenig Internet-Berühmtheit einheimsen. Vergangenes Wochenende machte der misslungene Landeversuch einer Cargolux-Maschine am Findel Schlagzeilen. Der 16-Jährige war hautnah dabei und dokumentierte die seltenen Szenen in einem Schnappschuss.

Als er das Bild auf den Sozialen Netzwerken veröffentlichte, begann sich seine Instagram-Gefolgschaft rasant zu vergrößern. «Es war das erste Mal, dass ich so etwas miterlebt habe. Noch nie habe ich so viele Likes für einen Beitrag bekommen. Ich bin froh, dass ich meine Leidenschaft mit anderen teilen konnte», erzählt der junge Franzose, der dank seines Posts innerhalb von 48 Stunden zusätzliche 500 Abonnenten auf seinem Profil dazu gewonnen hat. «Das ist so viel wie in zwei Jahren!»

Der Junge betont jedoch, dass es nicht in seiner Absicht lag, einen Unfall abzulichten. «Ich mache viele Fotos nur für mich. Als ich den Zwischenfall durch das Objektiv beobachtet habe, war ich sprachlos», erzählt Kyan, der seinem ebenfalls flugzeugbegeisterten Vater sofort von den Szenen am Luxemburger Flughafen berichtete. Weil beide die Leidenschaft für die Luftfahrt teilen, verbringen sie häufig gemeinsame Zeit am Findel und anderen Airports. Nach dem misslungenen Landung startete der Pilot nochmal durch und konnte beim zweiten Versuch die Maschine sicher auf den Boden bringen. «Ich habe auch wunderschöne Fotos vom Neustart», beteuert der Teenager stolz.

Findel-Besuch an einem Samstag war eine Ausnahme

Der Gymnasiast ist ein sogenannter «Spotter» (Späher zu Deutsch). In seinem konkreten Fall heißt das, dass er sich am Ende der Start- und Landebahn – meist am Findel – postiert, um startende oder landende Flugzeuge zu knipsen. «Ich komme drei- bis viermal im Monat zum Flughafen, fast immer an Sonntagen. Es war ein reiner Glücksfall, dass ich vergangenen Samstag dort war», resümiert Kyan. Dieser Zufall hat sich für den jungen Flugzeugfan sichtlich ausgezahlt. Sein Schnappschuss kursiert noch immer im Netz und sorgt für zahlreiche Reaktionen und eine wachsenden Abonnentenscharr.