Indien : 15-Jährige bringt Baby mit Hilfe von Videos zur Welt – und tötet es

Sex vor der Ehe und mit Minderjährigen ist in Indien ein großes Tabu. Das hat eine Jugendliche zu einer schrecklichen Tat gebracht.

Eine 15-Jährige hat in Indien allein ihr Baby zur Welt gebracht, nachdem sie entsprechende Youtube-Videos angeschaut hatte. Anschließend erwürgte sie das Mädchen, damit Nachbarn nicht dessen Schreie hörten, da sie ihre Schwangerschaft geheimgehalten hatte, wie unter anderem der örtliche Fernsehsender NDTV und die «Times of India» am Montag unter Berufung auf die Polizei berichteten.