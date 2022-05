Saarland : Teenager rauben gehbehinderte Frau aus

SAARBRÜCKEN – Zwei Jugendliche haben eine gehbehinderten Frau an der Saarbahn-Haltestelle Bübingen ausgeraubt. Sie stellten der 23-Jährigen ein Bein und entwendeten dann ihre Medikamente.

Zwei Jugendliche haben bereits am vergangenen Freitag eine gehbehinderte Frau ausgeraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, stellten die beiden Heranwachsenden der 23-Jährigen ein Bein, als sie den Bereich der Saarbahn-Haltestelle Bübingen verlassen wollte. Als die Frau am Boden lag, durchsuchten die beiden Täter ihre Handtasche und entwendeten ihre Medikamente.