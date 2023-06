Am selben Abend: Teenager und Motorradfahrer sterben bei Verkehrsunfällen auf Luxemburgs Straßen

Vergangenen Samstag erschütterten gleich zwei folgenschwere Verkehrsunfälle das Großherzogtum, wie die Police Grand-Ducale am heutigen Sonntag mitteilt. Demnach sei ein Autofahrer gegen 19 Uhr auf der CR314 zwischen Esch-Sauer und Eschdorf in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Dabei habe er eine Leitplanke gerammt und prallte schließlich gegen einen Baumstamm. Weiter schreiben die Beamten, dass sich im Fahrzeug 5 Insassen befunden haben, wovon vier leicht verletzt wurden. Der fünfte Insasse – ein 14-jähriger Junge – wurde laut Polizeibericht schwer verletzt und erlag seinen Verletzungen noch um Unfallort.

Zweiter tödlicher Unfall nur kurze Zeit später

Nur 45 Minuten später hat sich ein weiterer Unfall mit tödlichem Ausgang ereignet. «Gegen 19.45 Uhr kollidierte ein belgischer Motorradfahrer, der auf der N7 in Richtung Wemperhardt unterwegs war, mit einem Auto, das von einer Nebenstraße (Duarrefstrooss) kommend, die Fahrbahn überquerte», schreibt die Police Grand-Ducale am Sonntag. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Motorrad mehrere Meter weit weggeschleudert worden. Bei dem Aufprall erlitt der 34-jährige Motorradfahrer «schwerste Verletzungen und verstarb noch am Unfallort», so die Beamten.