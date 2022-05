München : Teenager verprassen Bargeldfund von fast 15.000 Euro

Es war der Fund seines Lebens – bis irgendwann doch die Eltern skeptisch wurden: 14.900 Euro in bar hat ein 13-Jähriger in Furth bei München gefunden, die ein 62 Jahre alter Mann mit seiner Tasche dort verloren hatte.

Der 13-Jährige Junge habe unmittelbar nach dem Fund der rund 15.00 Euro zufällig einen Freund getroffen und diesem davon erzählt. Am Ende hätten drei Jungen und zwei Mädchen im Alter von unter 14 Jahren von dem Geld gewusst. Wie die Bundespolizei am Mittwoch in München mitteilte, brachte der Teenager das Geld aber nicht zurück, sondern machte sich mit seiner Clique ein ausschweifend schönes Leben.