Erkennen Sie....? : Teenie-Star mit Mut zur Hässlichkeit

Für einen neuen Film hat sich dieser Hollywood-Star radikal verwandelt. Erraten Sie, wer sich hinter dieser scheinbar obdachlosen Person versteckt?

Normalerweise kennen wir diese Schauspielerin in glamourösen Outfits, mit perfekt sitzender Frisur und einem bezaubernden Lächeln. Bei den Dreharbeiten zu ihrem neusten Film «Gimme Shelter» war der Nachwuchs-Star jedoch nicht wiederzuerkennen.

Sie spielt darin einen schwangeren Teenager auf der Flucht vor der gewalttätigen Mutter, die sie in die Prostitution zwingen will. Auf ihrer Facebook Fan-Page schreibt Miss X: «Ihr werdet alle schockiert sein, wie ich in diesem Film aussehe. Es ist verrückt!»