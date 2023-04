Community-Aufruf: Teile deine schönsten Oster-Fotos mit uns

Das lange Osterwochenende ist geprägt von Eiern und Hasen. Bereits am Samstagnachmittag trafen sich Familien in der Hauptstadt in der Nähe des Platzes «am Duerf» und des «Hôtel-de-Ville» zu einer Veranstaltung voller Überraschungen: Verteilung von Schokoladeneiern, Fotos mit dem Osterhasen, Facepainting, Trampoline, Entenangeln usw.