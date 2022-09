Klimawandel : Teile Somalias stehen vor einer Hungersnot

Maryan Madey, die aus der von Dürre heimgesuchten Region Lower Shabelle geflohen ist, hält ihre unterernährte Tochter Deka Ali (1) in einem Lager für Vertriebene am Stadtrand von Mogadischu. Somalia ist besonders stark betroffen, da das Land vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine mindestens 90 Prozent seines Getreides aus der Ukraine und Russland bezog.

Die Vereinten Nationen erwarten in Somalia noch in diesem Jahr eine Hungersnot. Es gebe konkrete Hinweise darauf, dass dies in der südlichen Bay-Region der Fall sein werde, sagte UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Montag. Inmitten einer historischen Dürre, deren Auswirkungen von den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verschärft werden, sterben bereits jetzt Tausende Menschen. Griffith sagte, es habe ihn bei einem Besuch in Somalia in den vergangenen Tagen ins Mark getroffen, verhungernde Babys zu sehen, die zu schwach zum Weinen gewesen seien.