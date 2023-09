Teilnehmen oder nicht?: Geplante Sicherheitsdemo spaltet Luxemburger Politik

In der privaten WhatsApp-Gruppe «Quartier Gare – sécurité» haben Anwohner des Luxemburger Bahnhofsviertels zu einer Demo am kommenden Samstag aufgerufen. Hunderte Betroffene wollen sich versammeln, um gegen die nach ihrem Empfinden mangelnde Sicherheit in den Quartiers vorzugehen. Los geht es um 11 Uhr am Place de Strasbourg, über die Adolphe-Brücke und den Hamilius zur Chamber. Doch wie stehen die Politiker zu dem Protestmarsch – so kurz vor den Parlamentswahlen am achten Oktober`? Laut Insiderinformation aus mehreren Parteien ist die Scheu vor einer Teilnahme groß.