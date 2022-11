Kryptowährung : Telcoin expandiert in die EU

Die dezentralisierte Finanztechnologieplattform Telcoin, die kostengünstige Überweisungen und Kryptohandel in die Hände von Nutzern auf der ganzen Welt legt, hat heute ihre Expansion in den europäischen Markt angekündigt.

Genauso wie die Nutzer in den Vereinigten Staaten werden auch die Bürgerinnen und Bürger der EU bald in der Lage sein, direkt von einem verbundenen Bankkonto oder einer Debitkarte in Stablecoins einzuzahlen, was ihnen Zugang zum mobilen Handel mit 24 Token wie WBTC, ETH, MATIC und TEL gibt. Telcoin will eine intuitive und kostengünstige Alternative zu den bestehenden zentralisierten Börsen bieten und gleichzeitig den Kontoinhabern die Möglichkeit geben, ihr Vermögen selbst zu verwalten.