100 Tage pro Jahr : Homeoffice-Petition ist zu Ende – und hat rund 14.000 Unterschriften erhalten

LUXEMBURG – Kaum eine Forderung hat für so viel Furore im Großherzogtum gesorgt wie diese: Seit dem heutigen Dienstag gilt die Petition für zwei wöchentliche Telearbeitstage als beendet – mit auffallend viel Unterstützung.

In Zeiten von Inflation und gestiegenen Spritpreisen hat die Forderung nach mehr Homeoffice-Tagen in Luxemburg jede Menge Unterstütung erhalten.

Lange gab es keine so viel diskutierte Petition, wie die mit der Nummer 2384. Schon wenige Minuten nach Veröffentlichung auf der Website der Abgeordnetenkammer hat die Forderung nach zwei Tagen Homeoffice pro Woche – auch für Grenzgänger – die Schwelle 4.500 Unterschriften geknackt und wird damit Gegenstand einer öffentlichen Debatte im Herbst.

Seit dem heutigen Dienstag gilt die Petition als geschlossen und rühmt sich mit einer außergewöhnlich hohen Anzahl von Unterstützern: Stolze 14.000 Unterschriften hat der Petitionstext erhalten. Zwar kommt das nicht an den Rekord aus dem Jahr 2021 für eine Petition, die ein Referendum über die Verfassungsänderung forderte, heran (18.645 Unterschriften), trotzdem lässt sich ablesen, wie wichtig dieses Thema im Großherzogtum ist. Es soll jedoch noch zwei bis drei Wochen dauern, bis alle Unterschriften validiert sind und eine genau Zahl bekannt gegeben werden kann.

Nach Ende der unbegrenzten Telearbeit im Großherzogtum werden – vor allem von Pendlern – immer öfter Forderungen nach einer gesetzlichen Anpassung der Regelungen mit Luxemburgs Nachbarn laut. Während es in Frankreich und Belgien schon konkrete Pläne für eine Erweiterung der Freigrenzen gibt, hält sich Deutschland eher bedeckt und hat erst kürzlich zum erste Mal in einer Antwort eine Kleine Anfrage der Oppositionsparteien CDU/CSU eine mögliche Ausweitung von 19 auf 24 Tage in den Raum geworfen.