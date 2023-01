«Wer wird Millionär?»: Telefon-Joker versagt – Jurist bringt Tochter um ein Vermögen

Doch: Dieser brachte sie von der richtigen Antwort ab und brachte sie so um 63.500 Euro.

Dieser Einsatz eines Telefon-Jokers ging gründlich schief: Anna Öhlrich-Faustmann hat sich am Montagabend in der RTL-Quizshow «Wer wird Millionär?» souverän bis zur 64.000-Euro-Frage durchgespielt. Dort wollte der Moderator Günther Jauch von ihr wissen, was unter dem Begriff «ius soli» zu verstehen ist. Die Antwortmöglichkeiten: «Staatsbürgerschaft, Erbschaft, Notwehr und Einkommenssteuer».