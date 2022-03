Mann vermisst : Telefonterror, Treibjagd, «Tatort Internet»

Erst wurde ein vermeintlicher Pädophiler durch die Sendung identifiziert, dann verschwand er spurlos. Nun wird Kritik laut – auch von Kinderschützern.

Am 11. Oktober zeigte RTL2 zuletzt die umstrittene Sendung «Tatort Internet». Die Zuschauer sehen zu, wie «Xerxes» mit der angeblich 13 Jahre alten «Leila» chattet. Es geht um das Thema Küssen: «Xerxes» will bei dem Mädchen übernachten und trifft sie in einem Restaurant in München. Doch «Leila» kommt nicht alleine, sondern mit ihrer «Mutter», die den 61-Jährigen zur Rede stellt. «Es ist nichts passiert und es wäre nichts passiert», sagt der Mann.