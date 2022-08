Luxemburg: Teletravail sorgt für böse Überraschung bei Grenzgängern

Grenzgänger sind nun verpflichtet, ihre Telearbeitstage zu zählen. DPA

«Ich habe eine stressige Ausbildung begonnen und möchte sie nicht aus steuerlichen Gründen abbrechen müssen», erklärt Pascal. Er ist selbstständig und lebt in Frankreich. Seit dem 1. Juli muss er wieder seine Telearbeitstage zählen, da die Sonderregelungen, die während der Pandemie eingeführt wurden, nicht mehr gelten. Pascals Problem ist, dass die Tage, an denen er an Schulungen teilnimmt, sogar mitgerechnet werden.

Er besucht an mehreren Tagen im Monat die Wirtschaftsschule in Nancy. Im Jahr 2022 dürfte er die im Abkommen zwischen Luxemburg und Frankreich festgelegte Obergrenze von 29 Tagen Telearbeit pro Jahr nicht überschreiten. 2023 «sind es mindestens 40 Tage, die vorgesehen sind», beklagt er. Wenn die Quote überschritten wird, wird der Informatiker steuerlich in Frankreich angemeldet.

Schulungen, Geschäftsreise, Mitarbeitertage

«Ich habe mir ausgerechnet, dass ich einen Nettoverlust von etwa 35 % erleiden könnte», erklärt er weiter. «Eine der Lösungen wäre, dass ich meinen Fernunterricht von einem Ort in Luxemburg aus mache», meint Pascal ironisch. Das Finanzministerium bestätigt die Regel. «Alle Arbeitstage, an denen der Grenzgänger physisch in seinem Wohnsitzstaat oder in einem Drittstaat anwesend ist, zählen für die Berechnung der Tage der Toleranzschwelle», so eine Sprecherin.