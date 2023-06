Meteolux: Temperaturen in Luxemburg nähern sich der 30-Grad-Marke

Die Menschen im Großherzogtum erwartet zum Wochenstart überwiegend sonniges und trockenes Wetter. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen bei 24 bis 26 Grad, wie der nationale Wetterdienst Meteolux prognostiziert. Viele Sonnenstunden und wolkenloser Himmel garantiert! Auch von Niederschlägen bleiben wir demnach erst einmal verschont.

Auch am Dienstag erwarten die Meteorologen heiteres und niederschlagsfreies Wetter. Die Temperaturen klettern erneut auf 24 bis 27 Grad. Schleierwolken können zwar am Nachmittag auftreten, aber sonst bleibt der Himmel überwiegend klar. Das sommerliche Wetter setzt sich am Mittwoch und Donnerstagweiter fort, mit Höchstwerten von 27 Grad Celsius.