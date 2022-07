Wetter : Temperaturen steigen wieder rasant an

LUXEMBURG – Laut den Vorhersagen von MeteoLux wird die Hitze im Großherzogtum in den nächsten Tagen wieder zunehmen. Am Mittwoch soll der Höhepunkt mit 34 Grad erreicht werden.

In diesem Sommer reiht sich in Luxemburg eine Hitzewelle an die nächste. Auch wenn MeteoLux für diesen Sonntag und Montag keine Hitzewarnung ausgerufen hat, wird das Quecksilber in den kommenden Tagen stark schwanken. Die Temperaturen sollen am Sonntag bei bedecktem Himmel auf 26 bis 28 Grad steigen.

Am Montag sinkt das Thermometer dann auf 23 bis 25 Grad, bevor es wieder stark ansteigt. MeteoLux kündigt für Dienstag Temperaturen von 29 bis 31 Grad an. Am Mittwoch, dem Höhepunkt der Woche, werden 32 bis 34 Grad bei strahlendem Sonnenschein erwartet. Am Donnerstag sinken die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 28 und 30 Grad, wobei vor allem am Nachmittag und am Abend mit Gewittern zu rechnen ist. Es werden Böen mit bis zu 55 km/h erwartet.

Am Freitag wird der Himmel dann wieder ruhiger und die Hitze ist vorerst weg. MeteoLux erwartet für den letzten Tag der Woche 22 bis 24 Grad, also ganze 10 Grad weniger als am Mittwoch.