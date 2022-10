Wetter in Luxemburg: Temperaturen von mehr als 20 Grad an Allerheiligen – ist das normal?

Auch wenn der Hitzerekord für einen Oktober (26 Grad Celsius am 2. Oktober 2011) in diesem Jahr nicht gebrochen wurde, sind die milden Temperaturen der letzten Tage doch eher ungewöhnlich. Sind die frühlingshaften Werte im Herbst, Folgen des Klimawandels? «Der Höhepunkt wird am Freitag erreicht, mit Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad Celsius, eventuell sogar 25 Grad entlang der Mosel, wenn der Himmel klar bleibt», erklärt Luca Mathias, Meteorologe bei MeteoLux. Am Samstag und Sonntag werden die Höchstwerte voraussichtlich zwischen 20 und 23 Grad Celsius erreichen.

Kürzere Heizperioden in Zukunft?

Temperaturen von über 20 Grad Celsius am Ende des Oktobers wurden seit 2000 regelmäßig beobachtet (24 Grad am 26. Oktober 2006, 22 Grad am 21. Oktober 2012, 21,8 Grad am 22. Oktober 2013). «Dies ist höchstwahrscheinlich eine Folge des Klimawandels», analysiert Luca Mathias und fügt hinzu, dass seit 1989 zehn Oktobermonate mit Durchschnittstemperaturen von über 10 Grad in dem letzten Drittel des Monats (21. bis 31. Oktober) verzeichnet wurden.