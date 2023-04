Modellprojekt: Tempo 30 gilt in Saarbrücker City flächendeckend

In Saarbrücken gilt im zentralen Bereich der Innenstadt künftig Tempo 30. Am Dienstag ging ein Modellprojekt an den Start, das insgesamt 14 Straßen umfasst, wie die Stadt mitteilte. In Kombination mit bereits bestehenden Tempo-30-Abschnitten auf Hauptstraßen entstehe nun «ein flächendeckendes und nachvollziehbares Gebiet». Ziel des Projektes «Tempo 30 in der Innenstadt» sei es, rund um Fußgängerzonen und Fahrradzone in der City die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Lärmbelastung zu senken.