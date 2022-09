Trailer: «Temptation Island V.I.P» verspricht dramatisch zu werden

Christina Dimitriou und Aleks Petrovic: Christina ist bereits «Temptation»-erprobt – mit ihrem Ex Salvatore war sie 2019 Teilnehmerin in der ersten Staffel. Mit ihrem aktuellen Freund Aleks kam sie in der ersten Staffel der Dating-Show «Ex on the beach» zusammen. Es könnte impulsiv werden, zeigte sich Christina in der Vergangenheit doch eher von der eifersüchtigen Sorte – und zwar lautstark.

Michelle Daniaux & Gigi Birofio: On, off, on, off – offenbar wieder on. Die erste Staffel «Ex on the beach» hat auch Gigi und Michelle zusammengebracht. Seitdem tingeln die beiden durch sämtliche Paarformate wie «Prominent getrennt» oder die dritte «Ex on the beach»-Auflage. Dabei wird sich in der Regel unter großem Tamtam getrennt oder wieder zusammengefunden. Besonders Show-Playboy Gigi könnte für die Verführerinnen ein leichtes Opfer sein.

Sandra Sicora & Tommy Pedroni: Auch diese beiden sind als Paar der Sendung «Ex on the beach», Staffel 2, entsprungen – zumindest fast. Vor dem endgültigen «Wir sind ein Paar» machte Tommy noch einen kleinen Abstecher in die erste Ausgabe von «Are you the one – Realitystars in love». Während er sich beim Kennenlernen noch nicht direkt für Sandra entscheiden wollte, zeigten sich die beiden bei der «Couple Challenge» als Herz und eine Seele. Ob es auch auf der Insel der Versuchung dabei bleibt?