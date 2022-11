Medien berichten: Ronaldo-Eklat geht weiter – Superstar soll nie wieder für ManUnited spielen

Hat sich Cristiano Ronaldo (37) mit dieser Aktion einen Gefallen getan? Anfang der Woche gelangten erste Ausschnitte aus seinem 90-minütigen Interview mit dem Moderator Piers Morgan an die Öffentlichkeit. Der Portugiese holte zu einem regelrechten Rundumschlag aus – gegen seinen Verein Manchester United, ehemalige Teamkollegen und Trainer Erik ten Hag (52). Letzterer soll vom Verhalten seines Superstars nun endgültig die Schnauze voll haben.

Der 52-Jährige habe sogar seinen Familienurlaub verschoben, um sich um die Causa Ronaldo zu kümmern, heißt es in der «Daily Mail». Außerdem soll der Cheftrainer ein Machtwort gesprochen und den Club-Bossen mitgeteilt haben, dass Ronaldo nie wieder für Manchester United spielen solle. Das Tuch zwischen dem ehemaligen Weltfußballer und dem englischen Rekordmeister scheint nun endgültig zerschnitten. Doch auch in der portugiesischen Nationalmannschaft sind bei Weitem nicht alle einverstanden mit dem Verhalten ihres Superstars.

Ronaldo nimmt United-Ärger mit an die WM

Die Portugiesen, allen voran Ronaldo selbst, wollen ihre goldene Generation krönen und den WM-Titel auf die iberische Halbinsel bringen. Doch beim Zusammenzug vor der WM herrscht zwischen Ronaldo und United-Teamkollege Bruno Fernandes (28) offensichtlich dicke Luft. Die Begrüßung der beiden wirkt eher unterkühlt und Fernandes schaute den 37-Jährigen etwas abschätzig an. Fernandes spielt seit 2020 bei United und führte die Red Devils in dieser Saison mehrfach als Captain an.

Ronaldo selbst zeigte sich derweil in den sozialen Medien sehr professionell. Er teilte ein Foto seiner Trainingsgruppe – und schrieb dazu: «Vollständige und absolute Konzentration auf die Arbeit der Nationalmannschaft. Einziges Ziel: den Traum aller Portugiesen zu verwirklichen». Auf dem Foto ist neben Alt-Meister Pepe (39), Wolves-Goalie José Sa (29) und PSG-Akteur Vitinha (22) auch sein United-Freund Diogo Dalot. Zwischen dem 23-Jährigen und Ronaldo scheint es kein böses Blut zu geben.

«Es war alles geplant»

Bereits am Montag meldete sich der ehemalige United-Verteidiger und enge Ronaldo-Vertrauter Rio Ferdinand zu Wort. Er interpretierte in seinem Podcast «Vibe with Five»: «Ich weiß es sicher, dass alles geplant gewesen ist, um von United los zu kommen.»

«Diese Aktion von Ronaldo ist unentschuldbar», so der 44-Jährige weiter. Es werde keinen Weg zurück geben. Und: «Ich glaube, der Club will ihn nicht zurück und er selbst will auch nicht zurück zu United.» Der 81-fache englische Internationale habe Ronaldo bis zu diesem Zeitpunkt verteidigt und United die Schuld gegeben. Wie es sportlich für den Stürmer-Star weiter geht, ist unklar. Erstmals tritt er mit Portugal bei der WM an.

Bereits im Sommer gab es unzählige Gerüchte um die Zukunft von Ronaldo. Praktisch jeder Verein, der in der Champions League spielte, wurde mit dem Superstar in Verbindung gebracht. Mit den aktuellen Entwicklungen wird die Gerüchteküche erneut angekurbelt. Chelsea-Besitzer Todd Boehly (49) etwa soll weiterhin an einer Verpflichtung des Europameisters von 2016 interessiert sein.