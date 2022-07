In Wimbledon: Tennis-Ass fordert wegen Periode andere Kleiderordnung

Sie fordert eine Änderung der strikten Regeln für weiße Kleidung in Wimbledon.

Nun spricht die nächste Tennis-Sportlerin über das wichtige, in der Sportwelt aber bislang kaum wahrgenommene, Thema. So hat die Britin Alicia Barnett eine Änderung der strikten Regeln für weiße Kleidung ins Spiel gebracht. Der Nachrichtenagentur PA sagt sie: «Manche Traditionen könnten geändert werden.» Sie finde den Wimbledon-Brauch der weißen Kleidung zwar toll, und die Spielerinnen würden auch sehr gut damit umgehen. Aber: «Während der Spiele die Periode zu haben, ist schwierig genug, aber dann Weiß zu tragen, ist nicht einfach.»

Menstruation beeinflusst das Spiel deutlich

Weiter hofft sie, dass offene Gespräche über die Menstruation dazu führen, dass mehr Geld in auf Frauen ausgerichtete Trainingsmethoden gesteckt wird.

Barnett berichtet darüber, dass die Menstruation ihr Spiel deutlich beeinflusst. «Während der Qualifikation hatte ich meine Periode, und die ersten Tage waren echt hart, ich war ziemlich gestresst davon», so die Britin. «Dein Körper fühlt sich lockerer an, deine Sehnen werden lockerer, manchmal fühlst du dich viel müder, manchmal fühlt sich deine Koordination wirklich schlecht an, und ich fühle mich wirklich niedergeschlagen und kann mich nur schwer motivieren.» Man versuche, gutes Tennis zu spielen. «Aber es ist wirklich schwierig, wenn man menstruiert und sich aufgebläht und müde fühlt.»