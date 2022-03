Miami Open : Tennis-Olympiasieger Zverev im Achtelfinale von Miami

Alexander Zverev steht beim Masters in Miami im Achtelfinale. Der Tennis-Olympiasieger holte gegen Mackenzie McDonald am Sonntag (Ortszeit) ein 6:2, 6:2 und trifft nun auf den Qualifikanten Thanasi Kokkinakis aus Neuseeland.

Tennis: ATP-Tour - Miami, Einzel, Herren, 3. Runde, Zverev (Deutschland) - McDonald (USA). Alexander Zverev in Aktion.

Zverev ist bei dem mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier an Nummer zwei gesetzt. Sein bestes Resultat in Florida war vor drei Jahren der Einzug ins Finale. Alle anderen deutschen Tennis-Profis sind ausgeschieden.

«Ich bin froh, dass ich ein wenig meinen Rhythmus finde, dass die Siege einfacher werden. Es wird von jetzt an schwierig, aber ich bin bereit», sagte Zverev. In seinem Auftaktmatch in Miami hatte er beim Drei-Satz-Sieg über den Kroaten Borna Coric deutlich mehr Mühe gehabt.