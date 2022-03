Challenger-Turnier : Tennis-Profi Gilles Muller im Viertelfinale

Gilles Muller (ATP 360/WC) steht beim Challenger (42.500 Euro) in Quimper im Viertelfinale.

Am Mittwoch besiegte der Luxemburger in der Bretagne Jonathan Eysseric (Frankreich, 273/WC) mit 6:1, 6:7 (5) und 6:1. Der Viertelfinalgegner steht noch nicht fest.Im Doppel haben Muller und Jamie Delgado (Großbritannien) in Runde eins Mertl/Ungur (Tschechien/Türkei) mit 6:3 und 6:4 besiegt. Im Viertelfinale treffen sie auf Rice/Thornley (Großbritannien/Nr. 4).