Tennis-Turnier: Gewinne zwei Tickets für das Finale der Luxembourg Ladies Tennis Masters

Tennis-Turnier

L'essentiel schenkt Dir zwei Tickets für das Finale der Luxembourg Ladies Tennis Masters am 22. Oktober. Beim hunderprozentigen Frauenturnier treten ehemalige Weltstars wie Kim Clijsters, Daniela Hantuchova, Andrea Petkovic und vielen andere ehemalige Spitzenspielerinnen gegeneinander an. Das Turnier startet am 18. Oktober im Centre National Sportif & Culturel d'Coque.