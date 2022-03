Nach 15 Jahren : Tennisprofi Djokovic und Trainer Vajda trennen sich

Der 56-jährige Vajda und Djokovic haben 15 Jahre lang zusammengearbeitet. Gleichzeitig verliert der Serbe mit Peugeot einen Hauptsponsor.

Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic und sein Trainer Marian Vajda haben ihre Partnerschaft beendet. Auf seiner Webseite teilte der 20-malige Grand-Slam-Gewinner mit, dass er und der slowakische Coach sich bereits bei den ATP-Finals im November in Turin geeinigt hätten, sich zu trennen. Insgesamt arbeiteten der 34-jährige Djokovic und der 56-jährige Vajda 15 Jahre lang zusammen. Erst am Montag hatte Djokovic nach 361 Wochen seine Position als Nummer eins der Weltrangliste an den Russen Daniil Medwedew verloren.