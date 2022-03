Open-Air-Festival : Terres Rouges steigt am 9. September

ESCH - Das traditionelle Open-Air-Festival Terres Rouges in Esch findet in diesem Jahr am Sonntag, 9. September statt.

Gut sieben Monate müssen Musikfans noch auf das Festival Terres Rouges warten. Die Stadt Esch hat inzwischen bekanntgegeben, dass die traditionelle Open-Air-Veranstaltung am Sonntag, 9. September stattfindet. Das Line-Up des Festivals ist noch nicht bekannt.