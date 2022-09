Frankreich : Terroranschlag mit 86 Toten – Prozess gegen Helfer des Nizza-Attentäters beginnt

Am 14. Juli 2016 raste ein Lastwagen in eine Menschenmenge, die auf der Strandpromenade unterwegs war. Nun hat der Prozess gegen acht mutmaßliche Helfer des erschossenen Täters begonnen.

Sechs Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza beginnt am 5. September der Prozess gegen die acht mutmaßlichen Helfer.

Sechs Jahre nach dem LKW-Anschlag im südfranzösischen Nizza mit 86 Toten beginnt am Montag in Paris der Prozess gegen acht mutmaßliche Helfer des noch am Tatort von der Polizei erschossenen Täters. Drei von ihnen stehen unter Terrorismusverdacht, ihnen drohen Haftstrafen von 20 Jahren bis lebenslänglich. Die Ermittler stufen sie jedoch nicht als Komplizen ein. Die übrigen Beschuldigten sollen dem jihadistischen Angreifer Waffen verschafft haben.